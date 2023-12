Gli Studi coinvolti nell’acquisizione di Omnia Energy 3 da parte di Europe Capital Partner VII

Filippo Sola, Yuri Zugolaro









Il fondo Europe Capital Partners VII SCA, SICAV-RAIF ha acquisito il 100% delle quote del capitale sociale di Omnia Energy 3 S.r.l., azienda specializzata nella realizzazione e installazione di impianti di fonte rinnovabile.



Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il Fondo con un team multidisciplinare composto dall’equity partner Andrea Giardino coadiuvato dal junior partner Filippo Sola e dall’associate Marina Orlando per gli aspetti societari. Gli aspetti legati al finanziamento sono stati seguiti dal senior associate Stefano Motta con l’associate Francesca Paladini e da Chiara Righetti.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di Omnia Energy 3 S.r.l, Stephane e Nicolas Moretti, per gli aspetti legali dell’operazione con un team formato dal partner Yuri Zugolaro, e dagli avvocati Davide Rubino, Lorenzo Destro e Tullia Lombardo.