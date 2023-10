Gli studi coinvolti nell’acquisizione di VIP Air Empowerment da parte di Multi-Wing

Luigi Arnaldo Cremona, Jacopo Frontali, Sara Belotti e Juancarlos Pirani.









Multi-Wing Group, società controllata dal fondo svedese Altor Equity Partners, ha annunciato l’acquisizione del 100% di VIP Air Empowerment Srl, suo cliente di lunga data con una forte posizione nel mercato italiano delle soluzioni per ventilatori assiali, con lo scopo di accelerare la crescita sul mercato e l’innovazione tecnologica e di prodotto.



Multi-Wing è un gruppo danese che progetta e realizza ventilatori assiali su misura operando nei segmenti HVAC&R, Industrial e Off-highway, dove serve i principali OEM del mondo.



Fondata nel 1990 con sede a Senago (MI), VIP Air Empowerment ha raggiunto negli anni una posizione di rilievo nel mercato italiano delle soluzioni per ventilatori assiali HVAC&R, registrando una crescita significativa negli ultimi anni grazie ai costanti investimenti in nuove tecnologie e soluzioni innovative. Nell’ambito dell’accordo, la famiglia fondatrice Fasolini rimarrà in azienda, continuando a dare il proprio contributo al percorso di crescita già avviato negli ultimi anni.



Chiomenti ha assistito Multi-Wing Group con un team composto da Luca Fossati e Luigi Arnaldo Cremona, insieme a Jacopo Frontali e Francesca Andrisani.



La famiglia Fasolini è stata assistita da Squire Patton Boggs con la partner Sara Belotti insieme a Juancarlos Pirani e Francesco Ghiglione. Equita K Finance, partner italiano di Clairfield International, ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Federico Mottola Lucano dello studio ZNR Notai di Milano.