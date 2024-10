Gli Studi coinvolti nel round di investimento di Mela Works S.r.l..

Benedetta Gizzi, Pierluigi Feliciani, Flavia Visco.

Mela Works, startup che ha sviluppato una soluzione per migliorare la gestione delle attività nei cantieri, ha annunciato la chiusura di un round di investimento che ha visto la partecipazione come lead investor di CDP Venture Capital, attraverso i fondi “Corporate Partners I” - comparto InfraTech e “Fondo di Co-Investimento MiSE”, e di Terna Forward, il veicolo di corporate venture capital del Gruppo Terna. Al round hanno partecipato anche il fondo italo francese 360 Capital Partners e l’acceleratore americano Techstars, che avevano già investito nella startup.

La piattaforma sviluppata, denominata “Mela” è in grado di supportare sia le necessità delle piccole e medie aziende del settore edilizio e impiantistico, sia i processi delle grandi aziende industriali in settori come utility, infrastrutture, manifatturiero.

Chiomenti ha assistito Mela Works e i soci attuali con un team composto dagli associate Benedetta Gizzi e Vittorio Rampinelli.

Hogan Lovells ha affiancato CDP Venture Capital con un team guidato dal counsel Pierluigi Feliciani, coadiuvato dal senior associate Andrea Foglia per i profili di diritto societario ed M&A, nonché dal senior associate Fabrizio Grillo e dall’associate Giulia Maccioni per i profili di diritto del lavoro, dalla counsel Maria Luce Piattelli e dall’associate Annalisa Aurilio per le tematiche di proprietà intellettuale e dal senior associate Valerio Natale per i profili di privacy dell’operazione.

LCA Studio Legale ha assistito Terna Forward con un team, guidato dal partner Andrea Messuti, composto dalla senior associate Flavia Visco e dalla trainee Anna Paola Pasin.