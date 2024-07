Gli studi legali nell’acquisizione di KNOBS S.r.l. da parte di SG Company

Elisabetta Pero, Valerio Edoardo Vertua, Niccolò Piccone

SG Company Società Benefit S.p.A., tra i principali player in Italia nel settore Entertainment & Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del 52,5% del capitale sociale di KNOBS S.r.l., tech company specializzata in soluzioni web3 e blockchain.

Questa operazione consentirà a Smart Capital S.p.A. di cedere la totalità delle quote di KNOBS S.r.l. e sottoscrivere un contestuale aumento di capitale riservato da parte di SG Company, diventando azionista di rilievo della società.

KNOBS è stata affiancata da 42 Law Firm attraverso il team di M&A e Fintech guidato dai partner Valerio Edoardo Vertua e Marco Tullio Giordano.

SG Company è stata assistita da Alpeggiani Avvocati Associati, con il partner Niccolò Piccone e Gloria Ripamonti.

Al fianco di Smart Capital hanno agito come consulenti legali gli avvocati Elisabetta Pero e Elmar Zwick dello studio legale LMCR.