Gli studi legali nell’operazione di acquisizione del Grand Hotel Imperiale Resort & SPA di Como

Ilaria Laureti, Filippo Cecchetti, Arturo Meglio, Emanuele Espositi

Un gruppo di investitori privati ed istituzionali ha completato con successo l’operazione di acquisizione della società proprietaria del “Grand Hotel Imperiale Resort & SPA”.

Il Grand Hotel Imperiale Resort & SPA, affacciato sulle rive del Lago di Como, è un esclusivo hotel che sarà protagonista di un ambizioso progetto di riqualificazione. La struttura sarà trasformata in un lussuoso hotel, che aprirà le sue porte sotto l’insegna Raffles nel corso del 2027.

GOP ha assistito gli sponsor privati in relazione a tutti gli aspetti della complessa operazione. Più precisamente: acquisizione della società proprietaria dell’hotel mediante finanziamento e negoziazione del management agreement con Raffles. Gli aspetti M&A sono stati seguiti dal partner Filippo Cecchetti coadiuvato da Eleonora Laurito, Filippo Maria Coen e Giovanni Paolo Corsi. Il finanziamento dell’operazione è stato seguito dai partner Matteo Bragantini e Ilaria Laureti, insieme a Elisa Palaj. I profili fiscali e di struttura sono stati curati dai partner Alessandro Zalonis e Luca Dal Cerro, coadiuvati da Riccardo Vaccaro. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Davide Braghini, coadiuvato da Tommaso Rudelli. I profili urbanistico-amministrativi sono stati curati dal partner Gianfranco Toscano, coadiuvato da Mariangela De Cesare. La negoziazione dell’accordo di gestione alberghiera è stata curata dal partner Massimo Macaione, coadiuvato da Chiara De Angelis.

K&L Gates ha assistito Zetland Capital Partners LLP nell’ambito del co-investimento nell’operazione con un team composto per gli aspetti M&A e di corporate governance dal partner Arturo Meglio, dal senior associate Luca Nardello e dall’associate Gaia Bacchi; per i profili fiscali e relativi alla struttura dal partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff e, per gli aspetti relativi al finanziamento, dal senior associate Francesco Seri.

UniCredit S.p.A., finanziatore senior dell’operazione, è stata assistita da Legance con un team composto dal partner Emanuele Espositi, dalla counsel Francesca Tirrito, dal senior associate Mario Junior Mazzotta e dall’associate Simone Di Giulio. Gli aspetti immobiliari del finanziamento sono stati seguiti dalla senior counsel Alessandra Palatini e dalla senior associate Roberta Giannotte.

Galante e Associati ha assistito Savills SGR per i profili inerenti alla struttura dell’operazione, agli aspetti regolamentari e agli accordi con gli investitori con un team composto dal socio fondatore Vittorio Ardizzone, dal senior associate Virginia d’Alessandro e dagli associate Francesco Romano e Giuseppe Siragusa.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Spolidoro e, in particolare, dal Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro e dall’Avv. Giorgio Battisti.