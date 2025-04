Gli studi nell’acquisizione dell’80% di Irplast da parte di TOPPAN Holding

Alberto Salvadè, Maurizio Pinto, Vanessa Sebastianutti

TOPPAN Holdings Inc. (TYO: 7911), tramite la propria controllata TOPPAN Speciality Films Private Limited con sede in India, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’80% delle azioni di Irplast S.p.A, produttore italiano di film BOPP ad alte prestazioni, con l’attuale azionista di maggioranza Cheyne European Strategic Value Credit S.A’.R.L. 2, veicolo lussemburghese controllato dal fondo di investimento britannico Cheyne Strategic ValueCredit.

Grazie a questa operazione il Gruppo TOPPAN integrerà le tecnologie produttive avanzate di Irplast per i film BOPP ad alte prestazioni al fine di sviluppare e offrire soluzioni innovative che soddisfino le diverse esigenze dei clienti.

Bird & Bird ha agito al fianco di TOPPAN per gli aspetti corporate dell’operazione con un team composto dal partner Alberto Salvadè, dal senior counsel Maurizio Pinto (nella foto a destra) e dall’associate Vanessa Sebastianutti. Gli aspetti golden power sono stati seguiti dal partner Simone Cadeddu e dal counsel Jacopo Nardelli. TOPPAN è stata assistita anche dallo studio indiano Shardul Amarchand Mangaldas & Co., con un team composto dai partner Rudra Kumar Pandey e Amanjot Malhi, dal partner designate Vishal Nijhawan e dall’associate Sneha Kalia.

Chiomenti ha assistito Cheyne Strategic Value Credit (SVC) con un team composto dai partner Antonio Tavella e Corrado Borghesan (nella foto al centro) e dalle associate Benedetta Gizzi e Francesca Andrisani. Gli aspetti golden power sono stati seguiti dal partner Giulio Napolitano e dall’associate Tommaso Mazzetti di Pietralata.

BonelliErede ha assistito il management di Irplast con un team composto dal partner Gianfranco Veneziano, dal managing associate Edoardo Fratini (nella foto a sinistra) e dall’associate Bianca Grisostomi Travaglini.