Gli studi nell’acquisizione del progetto di un impianto FV da 13 MW da parte di Axpo Sola Italia

Riccardo Petrillo, Lorenzo Camilotti

Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Axpo Solar Italia nell’acquisizione del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una potenza di 13 MWp da Sud Rienergy Società Agricola, assistita da Grimaldi Alliance.

L’operazione assicurerà ad Axpo Solar Italia – società italiana operante nel settore delle energie rinnovabili che sviluppa progetti per impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – il trasferimento di tutti i titoli autorizzatori (tra cui Autorizzazione Unica e PAUR) e della pratica di connessione alla rete, relativi al progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico in Calabria di potenza complessiva di circa 13 MWp, nonché la costituzione a suo favore di un diritto di superficie trentennale per l’implementazione dello stesso. Controparte dell’operazione è stata Sud Rienergy Società Agricola, capofila di Favella Group, azienda che vanta 90 anni di storia nel settore agricolo e che, sotto la guida di Nicola Rizzo, è diventata leader in Calabria nel settore delle agro-energie.

Per gli aspetti strategici e di mercato Axpo Solar Italia ha partecipato all’operazione con un team coordinato dal Country Manager Manon Meheust Roux e composto da Pasquale Caiazzo, per gli aspetti tecnici, e Maryne Buades e Alessandra Coppola per gli aspetti legali.

Lo studio legale e tributario di EY ha agito al fianco di Axpo Solar Italia per i i plurimi profili energetici, societari e regolatori dell’operazione, nella predisposizione e negoziazione di tutta la contrattualistica transattiva, nonché nella redazione e sottoscrizione del contratto costitutivo del diritto di superficie e delle relative servitù, con il team di Energia ed Efficienza energetica, guidato da Mattia Riccardo Petrillo, Partner e leader del dipartimento, coadiuvato da Alessandro Bortolussi, senior manager, e Anna Chiara Bifulco, senior.

Grimaldi Alliance ha invece assistito Sud Rienergy Società Agricola in tutte le fasi dell’operazione, tanto dal punto di vista societario quanto regolatorio, con un team coordinato dal Partner Lorenzo Camilotti, coadiuvato dalle Associates Lucia Comisso ed Elena Ragogna.