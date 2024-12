Gli studi nell’operazione di acquisizione di Doit da parte di Lodestar

Elena Tellini, Davide Geraci

BonelliErede ha assistito Bravo Capital Management e Lodestar S.p.A., holding controllata da Bravo ed ecosistema di aziende specializzate nei servizi necessari alla trasformazione digitale, nell’acquisizione, tramite la sua controllata Zerouno Informatica S.r.l., del 100% di DOIT S.r.l, società con sede a Fabriano specializzata in Microsoft Dynamics CRM, application development e soluzioni cloud.

Attraverso l’operazione, Lodestar amplia ed integra nuove tecnologie e competenze, migliorando la capacità di offrire soluzioni innovative ai propri clienti e consolidando la sua posizione di leader nel panorama digitale italiano, con particolare riferimento alla piattaforma tecnologica Microsoft.

BonelliErede ha assistito Lodestar S.p.A. con un team guidato dalla partner Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto dalla senior associate Elena Tellini e dall’associate Niccolò Ghizzani, entrambi membri del Focus Team Private Equity, e da Leonardo Gastaldo per i profili corporate M&A. Il partner Luca Perfetti, l’associate Andrea Gemmi e Cecilia Didonè hanno agito per i profili Golden Power; il partner Vittorio Pomarici e l’associate Claudia Numerati hanno seguito gli aspetti giuslavoristici e il partner Antonio La Porta e l’associate Francesca Spadafora i profili di diritto bancario; il partner Stefano Brunello, i senior associate Marco Bossini e Matteo Polisicchio e l’associate Giuseppe Lo Presti hanno agito per i profili fiscali.

BLF Studio Legale, con un team composto dal partner Andrea Iovino e dall’associate Davide Placido Geraci, ha assistito i soci venditori di DOIT S.r.l. per quanto concerne la parte legale, l’assistenza fiscale è stata seguita dallo Studio Ghironzi con un team composto dal founder Luca Ghironzi e dal senior manager Giacomo Di Marco, mentre gli aspetti giuslavoristici sono stati seguiti dall’avvocato Andrea Marinelli.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.