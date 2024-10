Gli studi nella partnership tra LVMH e Remo Ruffini

Nicola Marchioro, Vittoria Giustiniani, Carlo Pavesi, Federica Munno

BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno assistito, rispettivamente, LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, il più grande gruppo del lusso al mondo, e Ruffini Partecipazioni Holding, nell’operazione attraverso la quale LVMH, tramite un veicolo societario di nuova costituzione, ha acquistato una quota del 10% di Double R, il veicolo di investimento controllato da Ruffini Partecipazioni Holding, che detiene una partecipazione diretta in Moncler pari a circa il 15,8%.

In base ai termini dell’operazione, Double R aumenterà la sua partecipazione in Moncler fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi. Il finanziamento di tali acquisti sarà messo a disposizione da LVMH, che aumenterà il suo investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22% del capitale.

La partnership rafforzerà la posizione di Remo Ruffini come maggiore azionista di Moncler; Remo Ruffini continuerà a definire e a guidare i piani di sviluppo futuri del Gruppo Moncler e, in qualità di Presidente e AD, assicurerà il proprio apporto al successo del Gruppo Moncler. Il Gruppo LVMH, in qualità di azionista di minoranza stabile e a lungo termine di Double R, supporterà la realizzazione della visione di Remo Ruffini per il futuro del Gruppo Moncler.

Nel contesto dell’operazione, le parti hanno stipulato un patto parasociale che regola il loro rapporto in qualità di soci diretti di Double R e di azionisti indiretti di Moncler.

BonelliErede ha agito in qualità di legal advisor al fianco di LVMH con un team guidato dai partner Umberto Nicodano, Nicola Marchioro, membro del Focus Team Alta gamma, e Vittoria Giustiniani, leader del Focus Team Equity Capital Markets, coadiuvati dai senior associate Alberto Giavaldi e Francesco Farracchiati, dall’associate Alessandro Lo Giudice e da Alba Mazza e Andrea Ortu e, per quanto riguarda i profili di Equity Capital Markets, dalla managing associate Francesca Peruzzi e dagli associate Daniele Minniti ed Elena Venturini.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Ruffini Partecipazioni Holding con un team guidato dall’equity partner Carlo Pavesi e composto dalla partner Federica Munno con il junior partner Vittorio Cavajoni e l’associate Ilaria Cera. I profili di capital markets sono stati seguiti dall’equity partner Rossella Pappagallo coadiuvata dagli associate Margherita Caldana e Marco Tapparo.

I profili notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Manuela Agostini dello Studio ACnotai.