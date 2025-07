GOP advisor legale nell’operazione Le Géant Apartments by Marriott Bonvoy a Courmayeur

Giuseppe Marino

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Castello SGR, società leader nel settore del real estate italiano, nella strutturazione e nella realizzazione del progetto “Le Géant, Courmayeur – Apartments by Marriott Bonvoy”, il primo complesso di appartamenti brandizzati Marriott Bonvoy in Europa.

L’operazione – di rilevanza strategica per il segmento “serviced apartments” e per il mercato dell’hospitality a vocazione turistica – ha riguardato la realizzazione, lo sviluppo e la commercializzazione di un complesso immobiliare composto da 44 unità abitative situato nel cuore di Courmayeur, in prossimità degli impianti di risalita.

GOP ha prestato assistenza in tutte le fasi dell’operazione: studio di fattibilità preliminare e consulenza continuativa sui temi amministrativi ed urbanistici; definizione della struttura contrattuale complessiva e predisposizione dei contratti con i numerosi soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’operazione; supporto nella fase di affidamento e di esecuzione dei lavori di realizzazione della struttura ricettiva; assistenza nella strutturazione dell’offerta ricettiva in linea con le best practice ed i più elevati standard qualitativi; redazione dei contratti di gestione affidati a Halldis by Vita, operatore controllato da Castello SGR.

GOP ha agito con un team guidato dal partner Daniel Vonrufs, coadiuvato dal managing associate Giuseppe Marino per i profili real estate, contrattuali ed autorizzatori, con il coinvolgimento del senior counsel Marco Frulio per gli aspetti tax.

Il progetto “Le Géant” rappresenta un caso di eccellenza per l’integrazione tra investimento immobiliare, gestione alberghiera e formule di hospitality residenziale, contribuendo allo sviluppo del turismo premium nelle destinazioni alpine italiane.

“Siamo orgogliosi di aver accompagnato Castello SGR in questa operazione che segna un’evoluzione del settore hospitality in Italia, con modelli gestionali innovativi e partnership internazionali di alto profilo”, ha commentato Daniel Vonrufs, partner di Gianni & Origoni.