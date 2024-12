GOP assiste Limolane nel suo ingresso nel capitale di First Travel

Federico Dettori, Rodrigo Boccioletti, Matteo Canonico

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Limolane, piattaforma per il noleggio auto con conducente (Ncc) con sede a Milano e branch in Francia e Regno Unito, nel suo ingresso nel capitale di First Travel, attore di rilievo nel settore della logistica dei trasporti per congressi, eventi corporate e istituzionali.

La collaborazione mira a rafforzare ulteriormente la presenza di LimoLane in questo ambito, potenziando la presenza del servizio in città strategiche per eventi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale.

L’operazione si inserisce nel preannunciato progetto di crescita ed espansione nazionale ed internazionale e segue il precedente investimento effettuato da LimoLane in Service Vill, avvenuto sempre con il supporto di GOP, nel mese di ottobre 2024.

Limolane è stata assistita da GOP con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti (in foto al centro), Federico Dettori (in foto a sinistra) e dal managing associate Matteo Canonico (in foto a destra).

First Travel, è stata assistita dallo Studio Moroni di Milano.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal dott Luigi Tinti dello Studio VRCT di Bologna.