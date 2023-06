GOP con Cysero, Brembo, CDP e EIC per l'investimento negli esoscheletri di Agade

Matteo Canonico e Filippo Castiglioni









Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il fondo CYSERO EuVECA – promosso da AVM Gestioni SGR S.p.A. –, Brembo S.p.A., CDP Venture Capital (per conto dei fondi Fondo di Co-Investimento MiSE e Corporate Partners I, comparto IndustryTech) ed EIC Fund nel loro investimento in Agade S.r.l., società spin-off del Politecnico di Milano specializzata nella progettazione di esoscheletri.



Il round ha visto protagonisti – a fianco del lead investor Cysero – Brembo, CDP Venture Capital, EIC Fund, 360 Capital Partners e Generaimprese.



Fondata nel 2020, Agade è una startup innovativa ad alto contenuto tecnologico, specializzata nella progettazione, prototipazione, test, produzione e commercializzazione di esoscheletri per applicazioni industriali.



GOP ha assistito Cysero, Brembo e CDP Venture, con un team composto dai partner Federico Dettori e Raffaele Sansone, dal managing associate Matteo Canonico (nella foto a sinistra) e dall'associate Edoardo Mura, nell'ambito della practice area GOP4Venture.

Lo Studio ha assistito anche EIC Fund, con un team composto dal Partner Kathleen Lemmens e dall'associate Giacomo Marzolini.



Agade e i suoi soci sono stati assistiti dallo Studio Legale Garbagnati nelle persone di Filippo Castiglioni (nella foto a destra), Giacomo Garbagnati e Filippo Garbagnati del team dedicato ai founders di Start-up.