GOP con Takler nell’acquisizione di Autocar Tecnologie e Autocar Distributions

Francesco Mirizzi

Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito il Gruppo Takler, azienda metalmeccanica specializzata nella produzione e commercializzazione di accessori per veicoli industriali, nell’acquisizione del 100% di Autocar Tecnologie e di Autocar Distributions, società attive nella produzione e distribuzione di sistemi per motrici, rimorchi e, più in generale, di kit di carrozzeria, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato nazionale. L’acquisizione si aggiunge, infatti, alla precedente (Sira) conclusa in Veneto nel 2022.

L’acquirente è stato affiancato dagli avvocati Gabriele Ramponi (nella foto a sinistra), Francesco Mirizzi (nella foto a destra), Erika Mazzucotelli e Claudio Asciolla di Gianni & Origoni, nonché da Vincenzo Chiaia e Cristian Desimone di EY per gli aspetti finanziari e da Giuseppe Bracciodieta di ETX per gli aspetti fiscali, in collaborazione con il team interno di Takler coordinato dal Direttore Generale Domenico Lorusso e dal CFO Giuseppe Simunno. I venditori sono stati supportati dall’Avv. Antonio Pallavicini per gli aspetti legali e dal Dott. Marco Filippini per gli aspetti finanziari. L’operazione è stata seguita dal Notaio Margherita Vanoli di Brescia.