GPBL con Azimut nell’investimento e nel lancio della Filiera Toscana della Calzatura Azimut Libera Impresa SGR, per il tramite di alcuni suoi fondi di Private Equity, tra cui Azimut ELTIF Private Equity – Ophelia, ha sottoscritto, al fianco di altri co-investitori, un aumento di capitale per acquisire una quota di minoranza qualificata in FTC S.p.A.