Gratuito patrocinio: la sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito non comporta l'inefficacia del pagamento del difensore di Giampaolo Piagnerelli

Pagamento emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione









In tema di patrocinio a spese dello Stato la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito prevista dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione. La Cassazione (sentenza n. 27600/23) ha così indicato questo principio di diritto non attenendosi ad altro e più risalente secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello Stato è legittima...