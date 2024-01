Green Horse Advisory e ADVANT NCTM hanno assistito Alternus Clean Energy e Undo nella vendita di 13 impianti fotovoltaici

Elisabetta Gardini

Green Horse Financial Advisory e Green Horse Legal Advisory hanno assistito Alternus Clean Energy, Inc. (Nasdaq: ALCE), IPP attivo nel settore della clean energy a livello mondiale, nella vendita, ad una società del Gruppo Undo, assistita da ADVANT NCTM, di un portafoglio di 13 impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 10,5 MW, in esercizio ed incentivati ai sensi di diversi Conti Energia. La vendita riflette la strategia di Alternus di ottimizzare il bilancio e rimodellare il business al fine di meglio cogliere le opportunità disponibili. Alternus continua ad essere attiva nello sviluppo delle sue pipeline di progetti in Italia e altri paesi dell’Europa occidentale e nel mercato US.Green Horse Financial Advisory e Green Horse Legal Advisory hanno assistito Alternus Clean Energy, Inc. (Nasdaq: ALCE), IPP attivo nel settore della clean energy a livello mondiale, nella vendita, ad una società del Gruppo Undo, assistita da ADVANT NCTM, di un portafoglio di 13 impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di 10,5 MW, in esercizio ed incentivati ai sensi di diversi Conti Energia. La vendita riflette la strategia di Alternus di ottimizzare il bilancio e rimodellare il business al fine di meglio cogliere le opportunità disponibili. Alternus continua ad essere attiva nello sviluppo delle sue pipeline di progetti in Italia e altri paesi dell’Europa occidentale e nel mercato US.

Green Horse Financial Advisory ha supportato Alternus Energy in qualità di deal arranger curando tutte le attività prodromiche alla strutturazione e negoziazione dell’operazione, tramite processo competitivo e selezione dei bidder, con un team guidato da Domenico Vinci, CEO, e composto da Simonetta Formentini per tutti gli aspetti di strutturazione dell’operazione lato M&A e negoziazione del deal (ivi incluso quanto necessario per l’ottenimento del consenso al rimborso del prestito obbligazionario e rilascio delle garanzie sulle target) e Manuel Deodati per gli aspetti economico-finanziari del deal.

Green Horse Legal Advisory ha seguito la predisposizione della vendor due diligence e di tutta la documentazione relativa alla vendita. Il team, che ha assistito continuativamente Alternus dall’inizio dell’attività in Italia e con riferimento a tutte le acquisizioni completate da allora, è stato coordinato da Andrea Gentili, Deputy Managing Partner, e composto da Celeste Mellone, Partner, per gli aspetti di diritto amministrativo e due diligence, supportati per gli aspetti M&A e corporate da Giorgio Buttarelli, Associate, e Noemi Mauro, Junior Associate.

ADVANT NCTM ha assistito il gruppo Undo nell’acquisizione dell’intero capitale sociale delle 11 società veicolo titolari dei 13 impianti fotovoltaici. Il team di ADVANT NCTM che ha assistito l’acquirente in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence legale alla negoziazione della contrattualistica propedeutica all’acquisizione delle società, è stato diretto dai Partner Giovanni Battista De Luca e Piero Viganò del dipartimento Energia e Infrastrutture dello Studio, con il supporto del managing associate Giuliano Proietto e dell’associate Stefano Biraghi per gli aspetti M&A e corporate.

BIT SpA, diretta da Giovanni Giusiano, ha operato in qualità di Consulente Tecnico dell’operazione supportando il gruppo Undo nella verifica di tutti gli aspetti progettuali, regolatori e tecnici e GSE del cluster di 13 impianti con un team multidisciplinare sotto la supervisione del Responsabile Unità Advisory Alessandro Coliva. L’attività è stata svolta dai Senior Advisor Alberto Beltrami (responsabile di Progetto), Alessandra Cabri e Maria Ester Pecora, nonché dai Junior Advisor Rachele Gaggiano e Giacomo Fenotti.

Il Gruppo UNDO è orgoglioso di annunciare il conseguimento di un importante traguardo con l'acquisizione di un portafoglio di impianti di potenza di oltre 10 MWp, denominato “Project Italy”. Questo risultato è stato realizzato attraverso l'acquisizione di undici società da Alternus Clean Energy, player internazionale del settore quotato al Nasdaq e con sede in Fort Mill, SC.

“Questa acquisizione, l’ultima avvenuta nel 2023, costituisce la nostra operazione più significativa nel mercato secondario fino a questo momento, e conferma il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla nostra azienda in termini di capacità.” dichiara Umberto Deodati, CEO e founder del Gruppo.

Clifford Chance ha assistito il security trustee Nordic Trustee AS in relazione alle attività necessarie per il rimborso del finanziamento obbligazionario concesso al gruppo Alternus e al rilascio delle garanzie sugli impianti fotovoltaici oggetto dell'operazione, con un team guidato dal counsel David Neu e composto dagli associate Giuseppe Chiaula e Matteo Falsaperla. Gli aspetti di diritto norvegese relativi al rimborso sono stati curati dallo studio legale Advokatfirmaet Schjødt AS.

Gli atti notarili sono stati gestiti dal notaio di Roma, Gianluca Sbardella