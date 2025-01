Green Horse e GA (Grimaldi Alliance) nell’operazione di finanziamento cross-border holdco project financing per 108 Milioni di euro su un portafoglio di impianti fotovoltaici del gruppo EOS Investment Management

Andrea Martina, Maria Teresa Solaro

EOS Investment Management Group, piattaforma globale specializzata in investimenti alternativi nella Transizione Energetica e Sostenibile, ha completato un’importante operazione di finanziamento cross-border, su base green loan holdco project financing, volta al finanziamento e rifinanziamento di un portafoglio composto da impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 257MW, di cui circa 158MW situati in Italia (nelle regioni Lazio e Sardegna) e circa 99MW in Spagna (questi ultimi già operativi). Il team di EOS IM che ha strutturato il finanziamento è composto da Natalino Mongillo, Diego Parra, Nicola Beretta Covacivich, Lucia Colzani, Raffaella Balzaretti e Mauro D’Addetta.

Il finanziamento di 108 milioni di euro è stato messo a disposizione da ING Bank N.V. – Milan Branch, con un team composto da Milena Ruggiero, Lia di Nardo, Giulia Bartolini, Enrico Falcone e Valerio Capizzi, (anche nel ruolo di facility agent) in favore delle società in portafoglio a EOS IM, in qualità di prenditori e di società controllanti, direttamente o tramite sub-holdco, le società di progetto (di diritto italiano e di diritto spagnolo) titolari degli impianti fotovoltaici finanziati. Albion S.r.l., inoltre, ha sottoscritto il contratto di finanziamento e partecipato all’operazione in qualità di documentary agent.

Green Horse Legal Advisory ha assistito ING N.V. – Milan Branch e Albion S.r.l., gestendo tutte le fasi dell’operazione, ivi inclusa la strutturazione del finanziamento, la predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e della due diligence legale (inclusa l’attività di redazione e revisione dei contratti di progetto). Il team multidisciplinare di Green Horse è stato composto dal managing partner Carlo Montella e, per gli aspetti legati alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e coordinamento dei legali di diritto spagnolo e lussemburghese, dalla partner Maria Teresa Solaro, dall’associate Marco Balzano e dal junior associate Andrea Oddo; per gli aspetti di diritto amministrativo, ambientale e regolatorio, dalla partner Celeste Mellone, dalla senior associate Giulia Guidetti e dalla junior associate Chiara Grotto; per gli aspetti di redazione e revisione della contrattualistica di progetto, dai senior associate Laura Galbiati e Riccardo Malaguti.

Ai fini, tra l’altro, della strutturazione del finanziamento e predisposizione della documentazione finanziaria per gli aspetti di diritto lussemburghese e spagnolo, il team di Green Horse ha operato a stretto contatto con, rispettivamente, Van Campen / Liem e J&A Garrigues S.L.P.

GA ha assistito i prenditori e lo sponsor EOS Green Energy Fund II, con un team composto dal managing partner Francesco Sciaudone e, per gli aspetti relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria e alle altre attività sino al financial close, dal partner Andrea Martina e dall’associate Filippo Gallucci.