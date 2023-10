Green Horse Legal Advisory, GOP e DWF nell’acquisizione da parte di Capital Dynamics di due progetti agrivoltaici in Sicilia per una potenza complessiva di 170 MW

Carlo Montella, Jacopo Giansante, Giuseppe Velluto e Guglielmo Fabbricatore









Green Horse Legal Advisory e lo studio Gianni & Origoni hanno assistito Capital Dynamics nell’acquisizione di due progetti agrivoltaici aventi una potenza complessivamente pari a circa 170 MW in Sicilia, tra i progetti autorizzati e cantierabili più grandi sul mercato.



La costruzione degli impianti inizierà nel primo trimestre del 2024, mentre la piena operatività è prevista dal terzo trimestre del 2025. I progetti saranno supportati da accordi di power purchase agreement di lungo termine.



L’acquisizione permette a Capital Dynamics di continuare ad ampliare il suo portafoglio di infrastrutture clean energy in Italia (secondo mercato solare più grande d’Europa*). Con questo investimento, il portafoglio dell’asset manager cresce fino a superare i 500 MW in regime di grid-parity, in assenza di sussidi pubblici.



Il team di Green Horse Legal Advisory è stato guidato da Carlo Montella, Managing Partner, e Andrea Gentili, Deputy Managing Partner, supportati da Jacopo Giansante, associate, che ha curato la negoziazione e predisposizione dei documenti relativi all’acquisizione, mentre Celeste Mellone, partner e co-head della Regulatory & Public Law practice, ha curato gli aspetti regulatory e di due diligence, coadiuvata da Michele Carli, junior associate ed Enrico Macciotta, trainee.



GOP ha agito con un team guidato dal partner Giuseppe Velluto, coadiuvato dal managing associate Caterina Testa.



DWF ha assistito il venditore nello sviluppo e nella cessione a Capital Dynamics dei due progetti agrivoltaici con una potenza pari a circa 170 MW, tra i primi, di un ampio cluster di progetti sviluppati dal venditore in Sicilia, ad aver raggiunto la cantierabilità.



Il team di DWF è stato coordinato da Michele Cicchetti e Guglielmo Fabbricatore, managing partner e partner, e composto dai counsel Francesca Leo per la predisposizione e negoziazione dei contratti di acquisizione, Francesco Provenzano per i profili tributari, Carlo Treccani per i profili immobiliari, Claudia Laterza e Enrico Curti per quelli amministrativi, regolamentari e di due diligence.