Green Horse Legal Advisory con Icon Infrastructure per il Comprensorio Sciistico di Bardonecchia SKI Green Horse Legal Advisory ha assistito Motta Holding (Italy) S.r.l., società gestita dal fondo iCON Infrastructure LLP, fondo di investimento indipendente con oltre 8 miliardi di dollari americani impiegati principalmente in asset infrastrutturali, nella sottoscrizione di accordi vincolanti per l’acquisizione di Colomion S.p.A., società che gestisce il comprensorio sciistico di Bardonecchia Ski, dai suoi attuali azionisti LBM Italia S.A.S. e altri minori, assistiti da TPBLex, Studio Tortonese Pene Vidari Biagi di Torino.