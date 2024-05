Green loan a favore di AREEF 2 – SICAF (Ardian e Prelios): Chiomenti e GOP gli studi coinvolti

Alfonso Stanzione, Bianca Manzini, Giuseppe De Simone, Piergiorgio Picardi

Chiomenti ha assistito Ardian e Prelios SGR nel green loan concesso a favore di AREEF 2 – SICAF multicomparto per il finanziamento dei due immobili di piazza Fidia 1 e di via Roncaglia 12 a Milano. Il finanziamento è stato concesso da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch in qualità di Mandated Lead Arranger, Underwriter, Bookrunner e Green Structuring Advisor and Coordinator, assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni.

I due edifici sono stati oggetto di un importante piano di riqualificazione secondo i più elevati standard internazionali, in primis quelli relativi a well-being ed efficientamento energetico. Le eccezionali caratteristiche ESG e architettoniche di entrambi gli edifici hanno permesso ad AREEF 2 SICAF di ottimizzare la gestione degli asset locandoli a primari tenant nazionali e internazionali e di strutturare un finanziamento secondo i Green Loan Principles della Loan Market Association.

Chiomenti ha assistito Ardian e Prelios con un team guidato da Alfonso Stanzione e composto da Bianca Manzini, per i profili banking, e da Sara Cerrone e Federica Martone per i profili connessi alle operazioni di hedging.

GOP ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank con un team composto dai partner Giuseppe De Simone e Piergiorgio Picardi, coadiuvati dall’associate Federica Oliviero. Il counsel Simone D’Avolio ha seguito gli aspetti hedging mentre la partner Francesca Staffieri e la managing associate Carmen Pisani hanno seguito gli aspetti tax.