Greenberg Traurig Santa Maria nella vendita dell'edificio di Piazza Affari 2 a Milano

Federico Barbàra e Valentina Bartolini









Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Cromwell Property Group - per conto del fondo Cromwell European Reit (Cereit), veicolo di investimento immobiliare con focus sull'Europa, quotato a Singapore - nella vendita dell'immobile direzionale di Piazza Affari 2 a Milano per 93,6 milioni di euro a un nuovo fondo lanciato da Kryalos SGR.



L'immobile storico a uso uffici, costituito da otto piani fuori terra con terrazze e vista sullo skyline della città e due piani interrati, si sviluppa su circa 12.000 mq. Si trova inoltre posizionato nel centro di Milano, vicino alla sede della Borsa, Palazzo Mezzanotte. Attualmente detiene un certificato di valutazione BREEAM "Very Good" ed è interamente locato a nomi noti della finanza.



Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito Cromwell Property Group con un team guidato dal partner Federico Barbàra e composto dagli associate Valentina Bartolini e Alberto Rossetti.