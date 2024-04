Greenberg Traurig si espande a Milano con l’arrivo di Eriprando Guerritore,

Ruggero Maria Zanolini, Eriprando Guerritore e Claudio Saba

Greenberg Traurig Santa Maria continua a crescere sul mercato milanese con l’ingresso di Eriprando Guerritore, leader nel fund formation e nell’ investment management in Italia, che entra in qualità di socio della practice Corporate.

Guerritore, che vanta oltre 20 anni di esperienza nella consulenza in favore di promotori, sponsor e investment manager alternativi in relazione alla strutturazione, al lancio all’operatività di complessi progetti di fondi nazionali o internazionali, si unisce a Greenberg Traurig insieme al suo team composto da Ruggero Maria Zanolini e Claudio Saba, entrambi associate. In precedenza, Guerritore è stato partner e ha guidato la practice di Investment Management & Financial Institutions Regulation di GPBL - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ed è stato partner del dipartimento Investment Management & Funds di Paul Hastings a Milano.

Eriprando fornisce, inoltre, consulenza su questioni regolamentari relative a un’ampia gamma di entità vigilate, quali gestori di fondi di investimento alternativi, banche, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari, istituti di pagamento e i veicoli di cartolarizzazione. Tra i suoi clienti nel settore degli investimenti alternativi figurano gestori di fondi, fondi di fondi, banche, compagnie assicurative e intermediari finanziari in questioni di altamente sofisticate in Italia e in Europa.

“Eriprando porta a Milano, e in generale in Europa, un’attenzione unica al fund formation e all’ investment management in un’ampia gamma di settori. Questo è un importante tassello per la nostra strategia in Europa e per le pratice che stiamo costruendo sia in Europa, che negli Stati Uniti, in Asia e in Medio Oriente. Eriprando possiede reputazione ed esperienza, talento e carattere di alto livello, che gli consentono di inserirsi bene nella cultura di Greenberg Traurig”, ha dichiarato Richard A. Rosenbaum, Executive Chairman di Greenberg Traurig. “L’arrivo di Eriprando e del suo team rafforza la nostra posizione di consulenti legali leader nel mercato italiano ed europeo, grazie alla stretta sinergia con le practice di banking and finance, real estate, restructuring e insolvency, financial litigation e M&A.”

“Greenberg Traurig è costantemente riconosciuta come uno dei principali consulenti per transazioni e operazioni complesse in tutto il mondo. L’ingresso di Eriprando è una mossa strategica per accrescere ulteriormente queste capacità e sostenere l’espansione del nostro consistente team a Milano e in tutta Europa, aggiungendo sempre più valore ai clienti che richiedono un impegno all’eccellenza e un’esperienza di alto livello in tutti i mercati e settori”, ha dichiarato Luigi Santa Maria, Co-Managing Shareholder di Greenberg Traurig Milano.

Guerritore è membro del comitato fiscale e legale dell’Associazione Italiana Private Equity Venture Capital e Private Debt (AIFI) e del comitato legale di Assoimmobiliare. È stato riconosciuto da diverse pubblicazioni, tra cui Chambers & Partners Europe Guide come Band 2 Private Equity: Fund Formation; e The Legal 500 EMEA come Tier 1 leading individual nel settore fund formation and investment management. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

“Scegliere Greenberg Traurig è stato un passo logico nella mia carriera. Si tratta di uno studio legale dinamico e molto rinomato, la cui cultura e i cui valori fondamentali sono strettamente allineati con i miei. Inoltre, sono certo che i miei clienti beneficeranno delle competenze mondiali disponibili su questa piattaforma e che la mia esperienza sarà utile per le relazioni esistenti in un mercato globale in forte crescita. Non vedo l’ora di collaborare con i miei nuovi colleghi a Milano e in tutta Europa”, ha dichiarato Eriprando Guerritore.

Ruggero Maria Zanolini si occupa di fondi di investimento, diritto bancario, finanziario e assicurativo. Fornisce assistenza a soggetti vigilati nazionali e non nazionali in relazione alla loro attività in Italia. Fornisce, inoltre, consulenza su qualsiasi tipo di procedura di autorizzazione e su operazioni straordinarie relative a soggetti vigilati. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma nel 2015. Nel 2018 ha conseguito un executive master in finanza presso la SDA Bocconi. È docente di diritto dei mercati finanziari nel master della Libera Università Maria Ss. Assunta” (LUMSA) di Roma.

Claudio Saba è specializzato in regolamentazione finanziaria e gestione degli investimenti. Assiste gestori di fondi nazionali e internazionali, promotori e sponsor nella strutturazione e costituzione di fondi di investimento alternativi, tra cui fondi di private debt, private equity, real estate e venture capital. La sua esperienza spazia dalla strutturazione alla raccolta di fondi, alla negoziazione dei documenti costitutivi dei fondi e alla creazione di filiali e veicoli di carried interest. Fornisce, inoltre, consulenza a banche, gestori patrimoniali, imprese di investimento, intermediari finanziari non bancari e altre entità regolamentate su questioni normative e transazioni quotidiane. Claudio partecipa come relatore a numerosi corsi di formazione sulla regolamentazione bancaria e finanziaria. È riconosciuto come Key Lawyer in Investment Fund da “The Legal 500” nel 2024.