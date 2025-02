Greenberg Trauring nomina Juljan Puna Local Partner e Massimo Contesso Counsel

Julian Puna, Massimo Contesso

Greenberg Traurig annuncia la promozione di Juljan Puna a Local Partner e Massimo Contesso a Counsel dell’ufficio di Milano.

Con le nomine di Juljan Puna e di Massimo Contesso, sale a 5 sia il numero di Local Partner che quello dei Counsel di Greenberg Traurig a Milano. Queste nomine si inseriscono nel processo di elevation annuale di Greenberg Traurig a livello internazionale, per un totale di 92 professionisti coinvolti fra shareholder, of counsel e local partner.

Entrambi i professionisti sono entrati in Greenberg Traurig nel 2023 insieme al partner Bruno Cova, che ricopre il ruolo di Co-Chair europeo dei team Restructuring & Insolvency e di Compliance di GT.

Juljan Puna può vantare oltre 15 anni di esperienza maturata principalmente in operazioni di ristrutturazione e liquidazione aziendale, M&A distressed e in bonis, nonché assistenza a organi amministrativi nella gestione di crisi finanziarie. Fra le sue aree di specializzazione rientra anche la corporate governance, in merito alla quale assiste principalmente gruppi quotati, bancari e assicurativi.

Massimo Contesso si occupa di questioni e tematiche relative al white collar crimes. Oltre a occuparsi di compliance e responsabilità amministrativa e penale delle società, conduce indagini interne transfrontaliere per clienti nazionali e internazionali, e assiste i clienti nella prevenzione e nella cura di complesse situazioni patologiche transnazionali specializzandosi su tematiche di anti-corruzione, antiriciclaggio e altri reati finanziari.

Luigi Santa Maria, Co-Managing Partner di Greenberg Traurig, ha dichiarato: “La promozione di Julian Puna a Local Partner e di Massimo Contesso a Counsel rafforza il nostro impegno nella crescita professionale e riflette la forte fiducia che lo studio internazionale nutre nell’ufficio di Milano, premiando l’expertise dei nostri talenti in due aree strategiche come il restructuring e il white collar crimes.”