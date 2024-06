Grimaldi Alliance, new entry in Svezia con la boutique SALC

Francesco Sciaudone

Grimaldi Alliance si espande in Svezia, con SALC, importante studio full service di grande tradizione e competenza.

GA - attivo a livello internazionale in oltre 50 giurisdizioni - e guidato dal Global Managing Partner Francesco Sciaudone (in foto), annuncia l’ingresso di SALC, Law Firm boutique svedese full service con grande esperienza e standing professionale.

SALC, fondato nel 2006, è il nuovo partner di GA per la Svezia e per i paesi scandinavi, che completa la gamma dei servizi professionali che possono essere offerti nell’area con importanti expertise in materia di litigation - nazionale ed internazionale - e corporate.

Il founding partner di SALC, Dan Engström, ha alle spalle oltre 30 anni di esperienza nella risoluzione di controversie, oltre che nella gestione di contratti di franchising e commerciali.

Engström è inoltre abilitato alla gestione di arbitrati internazionali in particolare in materia di proprietà intellettuale.

Jan Stålhandske, altro importante socio dello studio, ha invece una consolidata esperienza nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e si è occupato, tra l’altro, della regolamentazione dei mercati postale, ferroviario e delle telecomunicazioni.

È specializzato in materia di advocacy, arbitrati, agendo come arbitro e come avvocato.

“Siamo felici di annunciare l’ingresso di SALC in Grimaldi Alliance. La loro esperienza e professionalità ci consentono di allargare il coverage di GA alla regione scandinava ed in particolare alla Svezia, continuando la crescita a livello internazionale di GA. Ogni giorno aumentano le richieste di supporto nelle attività cross-border da parte di clienti e partner di GA, che sta sempre di più affermandosi come uno dei principali network internazionali” ha dichiarato Francesco Sciaudone Alliance