Gruppo Lavazza e IVS Partecipazioni lanciano un’OPA totalitaria per il delisting di IVS Group: PedersoliGattai, Talea – Tax Legal Advisory e Latham & Watkins gli advisor legali Siglati gli accordi tra E-Coffee Solutions (Gruppo Lavazza) e IVS Partecipazioni (azionista di maggioranza di IVS Group, società lussemburghese a capo del Gruppo IVS, le cui azioni sono quotate in Italia su Euronext Milan, segmento STAR) per la promozione dell’OPA volontaria per cassa sulla totalità delle azioni IVS Group finalizzata al delisting.