Gruppo Miroglio acquisisce Trussardi: BonelliErede e Chiomenti gli advisor

BonelliErede ha assistito il Gruppo Miroglio, realtà internazionale con una forte identità italiana che opera nella filiera della moda femminile e del retail, nell’acquisizione di Trussardi, assistita da Chiomenti, nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione avviata dalla celebre casa di moda milanese con l’obiettivo di valorizzare il marchio e garantire la continuità industriale.

Trussardi entra a far parte del Gruppo Miroglio come brand indipendente mantenendo la sede nella città di Milano. Il perimetro dell’operazione include una rete di 15 punti vendita posizionati strategicamente in Italia, l’archivio storico e i diritti di licenza, che estendono la visibilità e l’influenza del marchio in svariati settori. La strategia del Gruppo Miroglio pone al centro la valorizzazione del marchio milanese e mira a evolverlo verso un’esperienza completa che valichi i confini della moda, offrendo prodotti e servizi che incarnino la sua essenza anche nel mondo del lifestyle. Trussardi adotterà una strategia di crescita multicanale, con particolare attenzione ai mercati chiave dell’Italia, dell’Est Europa e del Medio Oriente, dove il brand gode di una solida reputazione.

BonelliErede ha agito al fianco del Gruppo Miroglio con un team composto dal partner Vittorio Lupoli e dall’associate Federica Dipilato.

Chiomenti ha assistito Trussardi con un team composto dal partner Antonio Tavella, dalla managing associate Giada Caravello e dall’associate Antonio Campo. Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Emanuele Barberis, dal senior associate Vincenzo Montemurro e dalla associate Francesca Salonia.