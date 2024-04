GSK Stockmann ha assistito il Gruppo Mediocredito Centrale nel perfezionamento di due accordi di garanzia con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l’utilizzo dello Strumento di Garanzia InvestEU del Fondo InvestEU. Con la copertura dello Strumento di Garanzia InvestEU, le banche del Gruppo Mediocredito Centrale, BdM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la Capogruppo Mediocredito Centrale, potranno concedere prestiti alle piccole e medie imprese italiane (PMI) e alle imprese Small-Mid-Cap italiane che vogliono investire in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità,