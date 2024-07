GUIDA ALLA LETTURA - L'intervento del legislatore sul ricorso in Cassazione, la trattazione cartolare diventerà la regola

La vera sorpresa del decreto infrastrutture è rappresentato dall'inserimento del Capo III - che contiene «Misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale», che reca unicamente un articolo, cioè l'11 -.

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 151 del 29 giugno 2024, il decreto legge 29 giugno 2024 n. 89, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», con entrata in vigore al 30 giugno 2024. Il provvedimento si compone di 13 articoli distinti in quattro Capi:

Capo I «Infrastrutture di interesse strategico», il quale consta dei seguenti articoli:

- 1 «Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali»;

- 2 «Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della...