Guida senza patente: la recidiva nel biennio deve essere dimostrata

Circolazione stradale (nuovo codice) - Guida dei veicoli - Patente - Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell’illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione.

In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente...