Harrison Street acquisisce da Artisa una ulteriore quota della SICAF proprietaria del complesso immobiliare di Viale Monza a Milano: gli studi legali coinvolti

Massimo Trentino, Aurelio Pensabene, Olaf Schmidt, Simona Zangrandi

Nel contesto della joint venture costituita nel 2023, Harrison Street ha acquisito una quota di maggioranza del capitale sociale della SICAF “Tiberius Italian JV 1” proprietaria di un complesso immobiliare in Viale Monza a Milano.

L’operazione rappresenta il prosieguo della prima acquisizione avvenuta a dicembre 2023, a cui ha fatto seguito anche la conversione dell’originaria società a responsabilità limitata (Project Viale Monza) in SICAF e il completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Viale Monza, che conta ora circa 260 unità abitative.

Harrison Street è stata assistita dallo studio legale internazionale DLA Piper con team multidisciplinari e multi giurisdizionali che hanno coinvolto Italia e UK. Il team italiano, coordinato dal partner Olaf Schmidt, ha fornito assistenza in tutte le fasi dell’operazione, dalla conversione del veicolo in SICAF, seguita dal partner Agostino Papa e dall’avvocato Caterina Anselmi, agli aspetti construction coordinati dalla partner Valentina Marengo e dall’avvocato Chiara Sciaraffa, dagli aspetti corporate seguiti dall’avvocato Amedeo Barbato a quelli real estate gestiti dall’avvocato Lucia Verdacchi per i profili civilistici e dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Filippo Colonna per i profili amministrativi.

DLA Piper è stato coinvolto anche nella negoziazione e sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento tra la SICAF e LaSalle, aspetti questi ultimi gestiti dal partner Giampiero Priori e dall’avvocato Valerio Cellentani. Il team UK di DLA Piper è stato coordinato dal partner Sam Whittaker e composto dal senior associate Timothy Harding.

CMS ha supportato Artisa con un team composto dal partner Massimo Trentino che ha seguito gli aspetti corporate dell’operazione e dal partner Marco Casasole per gli aspetti real estate. Il team britannico di CMS, coordinato dal partner Justin Coaley, comprendeva anche l’associate Molly Greenslade.

EY Studio Legale Tributario ha assistito Harrison Street in merito a tutti gli aspetti fiscali connessi alla struttura dell’investimento, due diligence e revisione dei documenti contrattuali con un team guidato dal partner Aurelio Pensabene e composto dai manager Marco Rosso e Giorgio Marchesi e dalla senior Silvia Matranga.

Biscozzi Nobili & Partners ha assistito Artisa in merito agli aspetti fiscali connessi alla conversione dell’originaria società a responsabilità limitata (Project Viale Monza) in SICAF e ha agito da advisor fiscale nelle varie fasi dell’operazione con un team composto da Simona Zangrandi ed Emilio Gnech.