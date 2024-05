Herbert Smith Freehills e Clifford Chance nel finanziamento “Green” per l’acquisizione del Sofitel Roma Villa Borghese nel centro di Roma

Michela Merella, Simone Egidi, Francesca Cuzzocrea

Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito Extendam, management company francese specializzata in investimenti nel settore alberghiero, nell’acquisizione e relativo finanziamento “Green Loan”, del 100% del capitale sociale di una società titolare dell’hotel a 5 stelle Sofitel Roma Villa Borghese nel cuore della Capitale.

Il finanziamento da oltre €40 milioni è stato concesso da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ed è finalizzato a finanziare una parte del prezzo di acquisto dell’hotel nonché i lavori per il miglioramento della performance ESG dell’hotel e l’ottenimento della qualifica di “Green Building”.

Herbert Smith Freehills ha agito con un team cross-border composto, per la sede di Milano, dal partner Augusto Santoro e dalla senior associate Michela Merella per gli aspetti relativi all’acquisizione, e dal partner Simone Egidi, dall’associate Francisco Santini e da Giacomo Bedeschi per gli aspetti relativi al finanziamento. I partner David Lacaze (corporate e funds) e Regis Oreal (finance) dell’ufficio di Parigi hanno assistito Extendam sugli aspetti di diritto francese.

Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole CIB, Banca Agente, Arranger e Green Coordinator, con un team cross-border (Italia e Francia), che ha seguito tutti gli aspetti dell’operazione di finanziamento, guidato dalla senior counsel Francesca Cuzzocrea, coadiuvata dall’associate Teresa Giaccardi e dai trainee lawyer Gabriele Costanzo Piccinino e Luigi Cassarino e, per gli aspetti di diritto francese, dal socio Alexandre Couturier, dal counsel Louis Antoine Frentz e dall’associate Clèment Silvie.