Hogan Lovells annuncia l’ingresso di un team d’eccellenza in Italia: sei nuovi soci negli uffici di Roma e Milano

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells annuncia l’ingresso di un gruppo di oltre 30 persone provenienti da Orrick, 23 avvocati esperti in Finance e M&A, trainees e staff. Il gruppo, guidato dal socio Patrizio Messina, comprende anche i seguenti cinque Soci (uno dei quali, si unisce ad Hogan Lovells come nuovo Socio):

- Annalisa Dentoni-Litta

- Madeleine Horrocks

- Alessandro Accrocca

- Paola Barometro

- Sabrina Setini

nonché tre Counsel un gruppo di Senior Associate, Associate, trainees e membri del team Business Services. Il nuovo team si dedica ad attività nell’ambito della finanza strutturata, del debt capital markets e dell’ M&A con una practice di diritto italiano ed inglese.

Miguel Zaldivar, CEO di Hogan Lovells, ha commentato: “Questo entusiasmante ingresso nelle sedi italiane rientra nella più ampia strategia di crescita dello Studio. Vogliamo continuare ad accogliere nei nostri mercati chiave professionisti di alto profilo, che credano fortemente nella mission di Hogan Lovells quale studio legale d’eccellenza completamente integrato a livello globale e che offre servizi di elevata qualità, che può contare su una solida expertise del settore e una competenza multi-practice. Possiamo ora contare su una practice leader di mercato nel debt capital market e nelle cartolarizzazioni in Italia, uno dei paesi chiave per i nostri clienti. Terza economia per dimensione dell’Unione Europea, l’Italia sta vivendo una forte fase di crescita, in particolare nei settori altamente regolamentati come quello delle energie rinnovabili, il settore farmaceutico, le istituzioni finanziarie, le tecnologie e le telecomunicazioni”.

Patrizio Messina succederà a Luca Picone nel ruolo di Managing Partner per l’Italia lavorando a fianco del Socio Vittorio Moresco, che ricoprirà la carica di Deputy Managing Partner. Vittorio Moresco, in Hogan Lovells dal 2005, è a capo della practice Employment in Italia. Luca Picone ha guidato lo studio per sette anni conseguendo risultati straordinari, e continuerà a lavorare a stretto contatto con Patrizio Messina e Vittorio Moresco.

Luca Picone ha così commentato l’annuncio

“Sono estremamente orgoglioso del percorso di crescita che abbiamo portato avanti insieme in Italia. Sono anche certo che, mettendo a fattor comune competenze ed esperienze, faremo crescere ancora di più Hogan Lovells sul mercato italiano”.

Vittorio Moresco ha dichiarato:

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto nello studio a Patrizio e al suo team, che completerà la nostra già solida offerta in ambito Finance, ampliando un’area strategica. Questo ingresso conferma il nostro approccio nel fornire servizi legali di eccellenza, mettendo i nostri clienti e le nostre persone al centro di tutto ciò che facciamo”.

Patrizio Messina ha aggiunto:

“Hogan Lovells gode di un network globale di altissimo livello, di un’enorme solidità e capacità di lavorare approfonditamente e trasversalmente su tutte le practice, settori e paesi in cui lo studio opera. Io insieme agli altri Soci e all’intero team siamo entusiasti di entrare a far parte di questa realtà, che ha nel proprio DNA una forte cultura di collaborazione e mostra chiare sinergie sui clienti, aspetti che uniti ci offrono un’opportunità unica per dare continuità all’assistenza verso i nostri clienti e alla crescita delle nostre practice. Non vedo l’ora di lavorare sia col team italiano che con tutto il gruppo, per consolidare sempre più la presenza dello studio in Italia”.

Hogan Lovells ha inoltre recentemente ampliato la propria presenza a New York e in altri mercati statunitensi, con l’aggiunta di oltre 30 Soci e Senior Counsel provenienti da Stroock.

A seguito dell’integrazione del team di Orrick, Hogan Lovells Italia conterà più di 160 avvocati, tra cui 26 soci.

In Italia lo Studio è attivo nelle seguenti practice: Corporate & Finance, Disputes & Arbitration, Glob Regulatory, Intellectual Property, TMT, Privacy & Cybersecurity, Antitrust & Competition, Debt Capital Markets, Environmental & Public Law, Employment, Tax e Real Estate. Hogan Lovells Italia occupa le più alte posizioni nei ranking del settore legale sia a livello nazionale che internazionale, in tutto le practice in cui opera. Negli ultimi anni, lo studio ha registrato una crescita media a doppia cifra in termini di fatturato anno su anno, raggiungendo un fatturato di quasi 50 milioni di euro nel2023 (prima dell’integrazione del nuovo team).