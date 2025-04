Hogan Lovells e ADVANT Nctm nel completamento dell’operazione di partnership tra Iccrea Banca e Accenture

Patrizio Messina, Annalisa Dentoni-Litta e Paola Barometro

Hogan Lovells e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, e Accenture, società di consulenza leader a livello mondiale nel settore dei servizi IT, nel closing delle operazioni regolate dagli accordi di partnership sottoscritti nel corso della seconda metà del 2024, volti a supportare la trasformazione IT del Gruppo BCC Iccrea nell’ambito del più ampio piano di rinnovamento tecnologico sviluppato da BCC Sistemi Informatici.

La partnership con Accenture, che prevede un programma di investimenti superiori a 300 milioni di euro nei prossimi tre anni, mira ad elevare i livelli di servizio IT per le società appartenenti al Gruppo BCC Iccrea e ad accelerare il processo di trasformazione avviato con la costituzione del Gruppo. Oltre alla stipulazione di complessi accordi di prestazione di servizi aventi orizzonti di durata pluriennali fra Iccrea Banca, BCC Sistemi Informatici e Accenture, l’operazione si è articolata anche attraverso l’acquisizione da parte di Accenture di una quota di partecipazione nel capitale sociale di BCC Sistemi Informatici e di un ramo d’azienda sino a ora condotto da quest’ultima.

Hogan Lovells ha assistito Iccrea Banca e BCC Sistemi Informatici nelle diverse fasi dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal managing partner per l’Italia Patrizio Messina e dalle partner Annalisa Dentoni-Litta e Paola Barometro. I profili contrattuali e regolamentari sono stati curati dal counsel Andrea Cicia, coadiuvato dal senior associate Leonardo Bafunno. I profili corporate/M&A e contrattuali sono stati curati dal senior associate Federico Urbani e dall’associate Edoardo Pea.

Il team di Iccrea Banca è stato composto dalla funzione M&A guidata da Lorenzo Nosotti (Responsabile Partecipate, M&A e Progetti Speciali di Gruppo), coadiuvato da Lorenzo De Angelis, e dalla funzione legale guidata dagli avvocati Pierfilippo Verzaro (General Counsel), Massimiliano Nigro (Responsabile Legale) e Angela Manica (Responsabile Adempimenti Societari e Legal M&A), coadiuvati dagli avvocati, Silvia Rosa, Eugenio Mariani e Sara Diamante.

ADVANT Nctm ha assistito Accenture con due team guidati dal partner Raffaele Caldarone e composti da: Jacopo Arnaboldi, partner, e Domenico Iavarone, associate, quanto all’ingresso di AFAST, controllata di Accenture, nel capitale di BCC Sistemi Informatici nonché alla cessione di ramo d’azienda infrastrutturale convenuta tra le citate due società e da un team di associate Diletta Avaro, Mattia Salvatori e Valentina Molinari per la due diligence contrattuale.

Il team di Accenture è stato composto da Paolo Ceschi (Responsabile banche locali e internazionali Financial Services) con Christian Righi (Responsabile Sales per i Financial Services in Italia, Europa Centrale e Grecia), Fabio Vanoni (Client Account Lead per ICCREA) supportati dalla funzione legale guidata da Giovanni Frugiuele (Market Unit Legal Director). In particolare, il team che ha seguito il dossier è composto da Valentina Curti ed Ermanno Bolzonella (per gli aspetti employment), Valerio Bruno e Christian Bagnasco (per gli aspetti contrattuali) coadiuvati dal team di Contract Management guidato da Grazia Miserandino con gli avvocati Luigi Fuiano, Fiaba Lovati e Gian Paolo De Pascale.