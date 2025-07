Hogan Lovells e A&O Shearman nel Programma EMTN autorizzato da Consob di Italgas

Alessandro Accrocca, Cristiamo Tommasi

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Italgas nella costituzione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) per un importo massimo nominale di 5 miliardi di euro approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e valido per dodici mesi dall’approvazione, ai sensi del quale la società potrà effettuare l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali.

I profili fiscali dell’emissione, per Italgas, sono stati seguiti da AndPartners Tax and Law Firm.

Nel contesto dell’operazione, A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Dealers: Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.

Il nuovo Programma EMTN di Italgas è particolarmente innovativo per le società in Italia in quanto prevede l’emissione dei titoli retti dalla legge inglese in forma dematerializza presso Euronext Securities, con quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), gestito da Borsa Italiana.

Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca e composto dall’associate Edoardo Minnetti e dai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto, in collaborazione con la Direzione Legale Italgas, guidata da Germana Mentil, General Counsel, e Camilla Dejana, per gli aspetti legali Finanza.

AndPartners ha agito con l’Avvocato Giovanni Leoni, in collaborazione con il dipartimento fiscale interno di Italgas, formato da Mariassunta Pica e Valter Bianco.

A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.