Hogan Lovells e Clifford Chance nel finanziamento sustainability linked da 3,5 miliardi di euro di Ferrovie dello Stato Italiane

Federico del Monte, Charles Adams

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”) nel finanziamento sustainability-linked da 3,5 miliardi di euro.

Lo studio legale Clifford Chance ha prestato assistenza agli istituti finanziari coinvolti nell’operazione in qualità di finanziatori, i.e. Banca Popolare di Sondrio, BNL-BNP Paribas, BPER Corporate & Investment Banking, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI/CIB e UniCredit, con BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo e UniCredit in qualità di Sustainability Coordinator.

La linea di credito rappresenta ad oggi la più grande operazione finanziaria di sempre di FS in termini di size.

A testimonianza del forte impegno del Gruppo FS sulle tematiche ESG, la struttura del finanziamento prevede dei meccanismi di revisione del tasso di interesse e della commitment fee al raggiungimento di determinati obbiettivi nel settore ESG (i.e. Key Performance Indicators, “KPI”). In particolare, i KPI riguardano la percentuale di capex allineati alla tassonomia UE, l’intensità energetica intesa come rapporto tra il consumo energetico rispetto ai ricavi operativi del Gruppo e l’incremento della percentuale di personale dipendente femminile rispetto al totale dei dipendenti.

Hogan Lovells ha assistito Gruppo FS in tutte le fasi dell’operazione, compreso il processo di selezione competitiva dei soggetti finanziatori, con un team guidato dal socio Federico Del Monte coadiuvato dall’associate Anita Lucchini, nonché le counsel Maria Cristina Conte, per i profili fiscali, e Emanuela Cocco, per i profili di diritto amministrativo.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziatori con un team guidato dal partner Charles Adams e composto dall’associate Teresa Giaccardi e da Maria Giulia Torelli. Il senior associate Roberto Ingrassia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.

Il team in house di Ferrovie dello Stato Italiane che ha coordinato l’operazione è stato guidato da Michele Giannotti, Head of Contracting, Commercial & Financial law, coadiuvato da Fabiola Gigli e Alessandra Giovinazzi.