Hogan Lovells e Legance con BNP Paribas Cardif e ICCREA Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, nella costituzione di una partnership strategica di bancassicurazione nel settore vita

Francesco Stella, Gian Paolo Tagariell









ICCREA Banca e BNP Paribas Cardif hanno sottoscritto gli accordi relativi alla costituzione di una partnership strategica di bancassicurazione nel settore vita. L’operazione prevede, inter alia, l’acquisto da parte di BNP Paribas Cardif della maggioranza del capitale di BCC Vita, la compagnia di assicurazione del comparto vita del Gruppo BCC ICCREA, e la firma di un accordo distributivo.



Hogan Lovells ha assistito BNP Paribas Cardif con un team multidisciplinare coordinato dal partner Francesco Stella e composto dalla counsel Martina Di Nicola, dal senior associate Martino Filippi, dall’associate Elena Papa e dal trainee Federico Paganelli per gli aspetti corporate M&A, dal partner Mauro Saccani e dall’associate Federico Pappalettera per gli aspetti banking, dalla counsel Silvia Lolli e dall’associate Davide Valloni per gli aspetti regolamentari, e dalla partner Sabrina Borocci, dalla senior consultant Francesca Moretti e dalla senior associate Aurora Muselli per gli aspetti antitrust. Inoltre, il partner Vittorio Moresco, il senior associate Fabrizio Grillo e la trainee Giulia Maccioni hanno seguito gli aspetti di diritto del lavoro, mentre il partner Luigi Mansani, la counsel Maria Luce Piattelli e l’associate Annalisa Aurilio hanno seguito le tematiche di proprietà intellettuale.



Come di consueto, il team di Hogan Lovells ha operato a stretto contatto con l’ufficio M&A Legal di BNP Paribas guidato da Louis-Philippe Vasconcelos e, in particolare, con Cira Caroscio (senior legal counsel M&A).



Legance ha assistito ICCREA Banca con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello coadiuvato dal counsel Lorenzo De Rosa e composto, per i profili contrattuali e societari, dai senior associate Mariateresa Franzese e Giovanni Marcarelli, per i profili regolamentari, dalla managing associate Armenia Riviezzo e per i profili banking, dal partner Tommaso Bernasconi, dal counsel Marco Gagliardi e dall’associate Federico Liberali.



Nell’operazione è stato coinvolto il team legale in house di ICCREA Banca, guidato dal general counsel Pierfilippo Verzaro, composto dalla Responsabile Legal M&A Angela Manica e dal collega Eugenio Mariani.



Per il Gruppo BCC Iccrea l’operazione è stata coordinata da un team interno composto da Stefano Milani DG di BCC Servizi Assicurativi, Lorenzo Nosotti Responsabile M&A e dal collega Francesco Selleghini.