Hogan Lovells con il gruppo ICM nell’emissione di due prestiti obbligazionari per un importo complessivo di €25 milioni Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Banca Finint, in qualità di arranger, gli investitori e ICM S.p.A. (ICM) nella strutturazione di un’operazione di emissione di due prestiti obbligazionari per un importo complessivo di €25 milioni da parte di ICM, società leader nel settore delle costruzioni.