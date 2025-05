Orrick per il bond mezzanine di Yeldo Orrick ha assistito Yeldo nella strutturazione di un’emissione obbligazionaria in posizione mezzanina per un valore di 12 milioni di euro, finalizzata al completamento di una gated community composta di 42 ville di alta gamma e un boutique hotel nell’esclusiva cornice del Golfo di Arzachena, con vista sull’arcipelago della Maddalena e Baia Sardinia