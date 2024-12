HRC acquisisce una quota di minoranza in Compositex. Gli studi coinvolti

Marco Nicolini, Cristina Luisa Conti, Guido Piccione e Francesca Robazza

HRC Limited, azienda cinese high-tech specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate in fibra composita, ha effettuato un significativo investimento in Compositex S.r.l., azienda di Vicenza specializzata nell’attività di lavorazione di materiali compositi, nell’ambito di un più ampio piano strategico di HRC in Europa. A tale fine, HRC Limited ha acquistato una partecipazione dai soci Palmiro Bernardotto, Rosalia Schiavon, Gabriele Fanton, Valter Saggiorato e Fabrizio Massaro.

L’operazione segna una tappa significativa nella presenza strategica del gruppo in Europa, consolidando la sua posizione di fornitore globale di soluzioni complete per lo sviluppo di prodotti compositi finali grazie alle sue sedi dislocate in cinque diversi Paesi dell’Eurasia.

Chiomenti ha assistito HRC Limited con un team composto dagli avvocati Marco Nicolini e Cristina Luisa Conti per gli aspetti corporate. I profili FDI dell’operazione sono stati seguiti dagli avvocati Giulio Napolitano e Lavinia Zanghi Buffi.

Compositex è stata assistita da Mognon & Partners con un team composto dagli avvocati Guido Piccione e Francesca Robazza, e dal dott. Marco Rossini in qualità di Financial advisor.