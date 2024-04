I cambiamenti climatici e il loro impatto sui diritti umani, si apre la strada ai ricorsi davanti a Strasburgo

Ambiente e territorio - Cambiamenti climatici - Obblighi positivi - Mancato intervento dello Stato - Diritti convenzionali - Tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare - Condivisione degli oneri intergenerazionali - Violazione del diritto convenzionale - Diritto a agire in giudizio - Esclusione dell’actio popularis - Ricorso di un’associazione ambientalista - Particolare situazione degli effetti prodotti dal cambiamento climatico - Ammissibilità del ricorso. (Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 8 e 6)



La mancata adozione di misure idonee a impedire il surriscaldamento globale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici costituisce una violazione dell’articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto della vita privata in quanto compromette il benessere degli individui. Un’associazione ambientalista ha diritto ad agire dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo se dimostra, con specifico riguardo ai cambiamenti climatici, di agire per conto dei suoi membri perché il criterio dello status di vittima non deve essere applicato in modo rigido, meccanico e inflessibile, ma considerato in modo evolutivo, alla luce delle condizioni della società contemporanea. Alla luce della relazione causale tra le azioni e/o le omissioni dello Stato sul cambiamento climatico e i danni, o il rischio di danni, che colpiscono gli individui, la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 che comprende il diritto degli individui a una protezione efficace da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita, nonché dell’articolo 6, a causa dell’impossibilità di accedere ai tribunali nazionali.