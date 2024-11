I CONTROLLI SUCCESSIVI - La procedura di salvaguardia progettata per mitigare i rischi

La procedura di salvaguardia è progettata per essere attivata quando le misure adottate a livello nazionale non sono sufficienti per controllare o mitigare un rischio associato a un sistema di IA. Questo può accadere, ad esempio, quando un problema con un sistema di IA trascende i confini nazionali, influenzando diversi Stati membri, o quando c'è una necessità urgente di azione coordinata per prevenire danni gravi.