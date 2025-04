I legali nel finanziamento a Joivy da parte di Illimity Bank e Imprebanca

Mara Fittipaldi, Pasquale Bifulco

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito JOIVY – gruppo di riferimento nel mercato residenziale in Europa attivo principalmente nel segmento della locazione di immobili a breve, medio e lungo termine, nella gestione di piattaforme di booking, intermediazione immobiliare e progettazione/ristrutturazione di immobili – in un’operazione di finanziamento concessa alla capogruppo di Joivy da illimity Bank, in partnership con Imprebanca, finalizzata a sostenere l’evoluzione tecnologica della società e a svilupparne ulteriormente le varie linee di business, sia in Italia che all’estero.

FIVERS ha agito – in collaborazione con il team legale interno di Joivy, composto da Giulia De Michelis e Andrea Gisabella – con un team coordinato da Alfredo Craca, co-managing partner dello Studio, e guidato da Mara Fittipaldi, partner, con Filippo Vialetto, junior associate, e Giovanni Nania, trainee, e nonché con il supporto dei partner Andrea Brambilla e Alessandro Del Ninno per i profili tax e IP rispettivamente.

Eversheds Sutherland ha assistito illimity Bank e Imprebanca nella strutturazione e negoziazione del finanziamento a favore del gruppo Joivy.

Il team di Eversheds Sutherland, composto dal partner Pasquale Bifulco e dal senior associate Alessandro Ciarmiello, ha supportato illimity e Imprebanca fornendo assistenza in tutte le fasi dell’operazione, dalla strutturazione iniziale alla negoziazione dei termini e delle condizioni degli accordi del finanziamento.

FIVERS Studio Legale e Tributario

FIVERS è uno studio legale e tributario indipendente italiano, con sedi a Milano e Roma. Fondato nel 2014, oggi conta oltre 90 professionisti, tra cui 20 soci e 3 Of Counsel, con significative esperienze nel settore dei servizi legali e fiscali. FIVERS offre assistenza a clienti italiani e internazionali nei propri ambiti di competenza, garantendo expertise consolidate e sinergie efficaci tra le diverse aree di specializzazione.