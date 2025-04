Rödl & Partner Italia annuncia la collaborazione professionale con lo studio legale americano Gerber Ciano Kelly Brady LLP

Frank Ciano, Giuseppe Francesco Bonacci

Rödl & Partner Italia, associazione professionale parte dello Studio internazionale multidisciplinare Rödl & Partner, annuncia l’avvio di una nuova collaborazione con lo Studio legale americano Gerber Ciano Kelly Brady LLP, che opera in diversi settori e in numerosi Stati, come punto di riferimento in particolare per il diritto assicurativo e la responsabilità da prodotto, il diritto commerciale, il diritto informatico e il diritto dell’edilizia.

L’intesa mira a rafforzare la cooperazione tra le due realtà e a offrire ai propri rispettivi clienti un accesso facilitato a servizi legali di alto livello in Italia e negli Stati Uniti. Il principio della competenza per settore di attività intende garantire alle imprese operanti nei mercati italiano e statunitense un servizio sempre più completo e integrato.

L’accordo prevede lo sviluppo di iniziative congiunte e convegni nelle materie specialistiche in cui le parti hanno maturato una significativa esperienza di collaborazione negli anni, spaziando dal diritto assicurativo alla responsabilità del prodotto, dal diritto commerciale e il contenzioso internazionale fino ai risvolti applicativi della normativa ESG.

“Sono entusiasta di questo importante passo che consolida una felice e proficua collaborazione con i colleghi americani, con cui ho avuto il piacere di realizzare tanti progetti di successo in Italia e negli USA. Sono certo che la rafforzata collaborazione tra le due organizzazioni porterà vantaggi competitivi significativi ai nostri comuni clienti che beneficeranno di un’assistenza sempre più integrata ed efficace in ambiti delicati e strategici del business”, commenta l’Avv. Giuseppe Francesco Bonacci, Associate Partner di Rödl & Partner Italia.

Tale collaborazione rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione e cooperazione internazionale nel settore legale, offrendo ai clienti un supporto sempre più efficace e specializzato.