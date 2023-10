I team legali dell’acquisizione da parte di VORN Bioenergy GmbH di Alvus e Favus: Chiomenti e Grimaldi Alliance

Mario Roli, Marco Franzini









VORN Bioenergy GmbH, la piattaforma DI Macquarie Green Investment specializzata nel settore del biometano, ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione dell’intero capitale di Alvus S.r.l. e di Favus S.r.l..



Alvus, insieme alla società collegata Favus, è un’azienda attiva nello sviluppo di nuove tecnologie relative alla produzione di biometano nonché nel project development di impianti per la produzione di gas da fonti rinnovabili.



Chiomenti ha assistito VORN Bioenergy GmbH con un team guidato dal partner Mario Roli e coordinato da Francesco Rigo e Edoardo Fornaro. I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti da Annalisa Reale, Fiona Gittardi e Corinna Dezza, mentre i profili antitrust e competition sono stati curati da Antonino Cutrupi e Roberta Giuffrè. La due diligence è stata seguita da un team composta da Elisabetta Mentasti, Elena Serra e Bernardo Antonio Masso per i profili di diritto amministrativo, da Paolo Bertoni, Sara Molina e Stefano Carasso per i profili di diritto della proprietà intellettuale e information technology, da Riccardo Rossi e Bianca Manzini per i profili financing, da Francesco d’Alessandro e Giuseppe Tinello per i profili compliance e da Pierluigi Perri, Ersilia Lazzara e Lucrezia Falciai per i profili privacy.



I soci venditori sono stati assistiti da Grimaldi Alliance, con un team multidisciplinare guidato dal partner Marco Franzini e coordinato dall’avv. Niccolò Lavilla.