Il caporalato non è configurabile per lavori intellettuali

Lavoro irregolare - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Caporalato - Art. 603 -Bis, comma primo, n. 2, cod. pen. - Lavoro intellettuale - Configurabilità del reato – Esclusione

Non è possibile configurare il reato previsto e punito dall’art. 603-bis c.p. in relazione ai rapporti contrattuali e al tipo di attività lavorativa di tipo intellettuale in quanto il dato testuale della norma preclude l’applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali...