Il CLUB DEAL OMH 7 rileva la maggioranza di Puro Water Technology

Alessandro Sebastiani

Il CLUB DEAL OMH 7, promosso e gestito da Studio Sebastiani ed Ocean Merchant Industrial Partners, rileva la maggioranza di Puro Water Technology (Parma) con il supporto finanziario dei fondatori ed imprenditori fratelli Delsante che re-investono a loro volta, nella minoranza del capitale, mantenendo la piena gestione operativa ed industriale della Società.

Puro Water Technology progetta e realizza, da circa 30 anni, componentistica tecnologica per impianti di trattamento delle acque ad uso industriale, in particolare per i settori del food & beverage, dairy e farmaceutico.

La Società in questi anni è cresciuta in maniera organica, divenendo un player riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale. Essa offre prevalentemente 3 linee di prodotti:

- Pressure vessel in acciaio inox per l’osmosi inversa;

- Filter housing utilizzati per la filtrazione di acque, la nano-filtrazione e l’ultra-filtrazione:

- Soluzioni a raggi ultravioletti per abbattere la carica batterica di liquidi trasparenti e opachi.

Puro opera presso la sede in Traversetolo (PR) nello stabilimento di circa 3.000 mq.

Nel 2024 Puro traguarderà un fatturato di circa di 6 milioni ed un Ebitda Adj. di circa 2,3 milioni.

L’obiettivo che ci si è prefissati con questa operazione di reinvestimento è quello di espandersi e crescere ulteriormente sui mercati nazionali ed internazionali consolidando la propria presenza e sviluppando nuovi canali commerciali. Tra i piani di sviluppo sono comunque comprese anche ulteriori acquisizioni finalizzate a creare un player nazionale del settore.

L’operazione perfezionata con il classico schema dell’LBO è stata finanziata da BANCO BPM assistito dagli avvocati di DENTONS.

Gli investitori sono stati assistiti per la parte finanziaria da Ocean Merchant Corporate Finance S.r.l., nella persona dei partner Alessandro Sebastiani (Immagine), Tommaso Franzini e Edoardo Lattuada, per la parte contabile da Epyonvivida S.r.l., nella persona del partner Cesare Zanotto e dai manager Gaetano Valentino e Riccardo Veglioni, per la parte giuslavoristica e fiscale da Dusano Consulting S.r.l., nelle persone dei partner Barbara Mazzolini e Federica Bertasio, per la parte ambientale e sicurezza da Interstudio S.r.l., nelle persone dei partner Lorenzo Zanardelli e Cristian Lina e per la parte legale da Avvocati di Impresa nella persona del managing partner Alberto Calvi di Coenzo.

Puro S.r.l è stata supportata durante la negoziazione, per gli aspetti finanziari dall’advisor Ing. Arturo Giuseppe e per gli aspetti legali, fiscali e contabili dal dott. Andrea Bettuzzi e dal dott. David John Ferrari.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Margherita Vanoli.