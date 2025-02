IL COMMENTO - Senza l'aggiunta del contraddittorioil processo va dichiarato estinto

Con la rsentenza n. 1900 pubblicata il 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito i presupposti affinché possa ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio in un giudizio per l'acquisto per usucapione della servitù coattiva di passaggio del fondo intercluso.

L'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato...