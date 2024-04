Il Concorso per magistrati tour de force mnemonico

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativo (44/2024) che prevede l’introduzione di test psico-attitudinali per l’accesso alla magistratura. Dopo un acceso dibattito ecco la soluzione: i test si faranno a partire dal concorso bandito nel 2026 e quindi non prima del 2028 (in Italia un rinvio non si nega mai) e saranno probabilmente assai poco selettivi.

Intanto non si affronta il problema vero: le modalità con cui si svolge il concorso per accedere alla magistratura. Ho insegnato...