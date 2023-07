Danno, lesione dei diritti di autodeterminazione e salute devono essere risarciti di Mirko Martini

Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza del 12 giugno 2023 n. 16633

Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni...