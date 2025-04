Il detenuto ha diritto di farsi curare in carcere dal proprio medico e a sue spese

Il detenuto ha diritto di farsi curare in carcere da un medico di propria fiducia e a proprie spese. L’unica condizione ostativa è costituita dalla circostanza che l’iniziativa dell’imputato possa in qualche modo avere un’incidenza negativa sugli accertamenti processuali in corso. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 14774/25.

La Corte d’appello

Venendo ai fatti un detenuto ha proposto ricorso contro...